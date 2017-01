Jawaari oo sheegay in Madasha Wadatashiga Qaranka wakhtigeedii dhamaaday!

WardheerNews (WDN)- Guddoomiyaha Goleha Baarlamaanka Cusub Md. Maxamed Sh. Cismaan Jawaari, ayaa ku shaaciyay barta twitter- ka in Golaha Madasha Wadatashiga Qaranka uu wakhtigeedii dhammaaday. Md. Jawaari ayaa sidoo kale beeniyay war saxafadeed uu soo saaray Xasan Sheekh, kaasi oo lagu sheegay in uu Jawaari ka qeyb galay shir khadka teleefanka ah oo Hoggaanka Madashu yeeshay bishan 11- 12 -dii.

Warkaasi uu faafifay Md. Jawaari ayaa u qornaa sidan:

Md Jawaari oo hoggaaminayay baarlamaanka F. Soomaaliya afartii sanno ee la soo dhaafay ayaa hadalka ka soo yeedhay loo fasiran karaa mid uu doonayo in uu ku soo ceshado kalsoonida shacabka oo uu lumiyay xilligaas.

Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ahaa mid fadhiid ah oo hawshiisii gabay xilliga keliya ee dhaqdhaqaaq laga dareemaana ay ahayd kulannada mooshinada xilka looga qaado ra’iisalwasaarayaasha oo la sheego in lacago badan oo laaluush la siiyo xildhibaannada.

Madasha Qaranka oo ay ku midaysnaayeen maamul goboleedyada iyo madaxda qaranku ayaa iyadu ahayd meesha keliya ee go’aannada waaweyn qaranku ka soo baxaan.

