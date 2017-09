Ma labadaas qabiil baa la simi karaa?

W/Q Sh. Axmed Cabdisamad

Labada qabiil mid waa dad caqli badan, dulqaad badan, qurux badan, waase dad isku darsaday bakhiilnimo, fulaynimo iyo jaahilnimo. abiilka kale waa waxaa dilootay aqoonyari, gacan-adayg, fulaynimo, waase dad u dhashay garaad, qurux iyo dulqaad.

Waxaa hubaal ah in qabiilka hore kula fiican yahay laakiin ogow labada qabiil tilmaamo isku mid ah ayay leeyihiin, waxaase kala duwan sida tilmaamuhu u kala horreeyaan oo qolada hore waxaan kuu horraysiiyey tilmaameheedii fiicnaa, kolkaas ayaan ku maqashiiyay tilmaameheedii xumaa, waase goor aad wanaaggeeda ogaatay oo u bogsantahay; sidaa darteed ayaysan aad kuu saamayn tilmaamaha xunxun ee aan dib ka sheegay.

Dhinaca kale adiga oo aan qabiilkaan wanaaggiisa waxba ka aqoon ayaan kugu harqiyay xumaantiisa, ka dibna adigoo fikrad xun ka haysta ayaan ammaantiisa kuu sheegay laakiin waa goor aad khayrdaro ka aamintay oo aan wanaaggiisuba aad kuu galayn. Haddaynu intaa isla fahamnay waxaa inoo caddaanaysa in wax badan oo Soomaali kala aaminsantahay ay ku salaysan yihiin kala hormarinta tilmaamaha la wadaago ee noocaan oo kale ah.

Haddaba si uu u saxmo hakbeegga aynu wax ku miisaamayno waa in aynu tilmaamaha dadkeena isku dhinac ka akhrino ama aynu isku indho ku akhrino ee aynaan ku kala eegin labo muraayadood oo midi weynayso tahay, midina yarayso tahay ama aynaan ku kala fiirin ilcadaawo iyo ilgacal.

Gabagabadii bal qof kasta oo ina ka mid ah dib ha isu barbardhigo labo qof ama labo qabiil ama labo kooxood oo uu horay isu barbardhigay; si uu u hubsado in miisaankiisu saxnaa iyo in kale, isla markaasna aynu isla meeldhigno sidaynu fikradaan ugu adeegsan lahayn xallinta mashaakilka dadkeena dhexyaal ee ku dhisan miisaanka janjeera ama isha weershaha ah.

