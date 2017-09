Qarax ka dhacay Muqdisho oo dhimasho sababay

Muqdisho (WDN)- Qaraxa ka dhacay Muqdisho, ayaa ahaa mid xooggan waxaana laga maqlay qeeba badan oo ka mid ah caasimadda Soomaaliya Muqdisho. Qaraxa ayaa ahaa mid loo adeegsaday gaari laga soo buuxuyay waxyaabaha Qarxa kaasi oo lala eegtay maqaayad ku taalo degmada Xamar weyne ee Gobalka Banaadir.

Sida ay warar ka sheegayaan ugu yaraan 10 Qof oo ah dad Shacab ah islamarkaana Saarnaa Gaari Caasi ah ayaa ku dhintay Qaraxa ka dhacay Inta u dhaxeysa Maqaayadda Isisaar iyo Ajabka Shidaalka ee Bacadlaha Xamar-weyne ka xiga dhanka Qorax u dhaca,waxaana dhaawacu uu ku dhaw yahay 20 kale.

Qaraxa ayaa la sheegay in loo adeegsaday Gaari laga soo buuxiyay Waxyaabaha Qarxa,waxaana Xilligaas goobta ka jiray Mashquul aad u badan,madaama ay Kaabiga ku hayso Meel laga raaco Gaadidka Dadweynaha oo Xilligaas aad u Mashquul aheyd.

Wararkeena danbe kula soco wixii ku soo kordha qaraxaaasi

Maxamed Nuur Amiin

Wardheernews Muqdisho

