TUSAALEYAAL KAMID AH HAL-CURINTA BOON XIRSI (Q.2aad)

W.Q. Cabdixakiin Marayare

Ilaahay ha unaxariistee waxa dhawr toddobaad uun inaga sii maqan shakhsiyad aynnu jeclayn,Boon Xirsi. Xawdkii Nebiga ka cab oo u farax sidii aad dhaaxa nooga farxisey aynnu nidhaahno.



Waxa jira Jacayl nolosha Boon Xirsi raadeeyey iyo waraaqo daboolan oo uu Hargeysa ka diray, kuna hagaajiyey Xeebtaas Jabbuuti ee dalka Jamhuuriyadda Jabbuuti. Laba tixood oo aynnu halkan ku hayno baa tilmaamaya baac fogaanta jacaylkii Boon Xirsi lugta saaray. Halkan iminka xaafadda Siinaay ee magaalada Hargeysa oo waagaas la odhan jirey Geedka Faarax Nuur ayay degganayd gashaantida Boon Xirsi qalbigiisa xadday! Deetana, inantu waxa ay u wareegtay dhankaas iyo Jabbuuti.

Laba farriimood oo uu Boon mid hawada mariyey,mid kalena uu Bisad ay saaxiibbo ahaayeen faray ayuu gashaantidaas Jabbuuti kaga dabagaynayaa! Jacaylkaasi waxu iskaga dabqaaday Hargeysa iyo Jabbuuti. Sida ay ku tusmaysan yihiin heesaha iyo tixaha aynnu haynaa, haydaarta iyo lurku waxu ku badnaa dhanka Boon Xirsi! Cishqigaasi waxu ku dambeeyey guuldarro. Heesaha miyuusigga leh ee aynnu qaarkood aragnay kolka laga yimaaddo waxa jira laba Maanso oo aynnu qoraalkan kusoo xidhidoono.

Ina Baar Tima-Casuuli iyo Boon Xirsi!



Horta inta aynaan tixdan, “Ina Baar tima-casuusli” wax ka odhan, aynnu in yar ka sheegno fanka ka hor iyo Boon Xirsi. Noloshiisii fanka iyo suugaanta ka horreysey Boon Xirsi waxu ahaa Hudheelle goobaha cuntada ee Hargeysa ka hawlgala. Waa xilliyadaas kolkii uu xidhiidh jacayl la sameeyey Inanta magacan aynnu u bixinayno ee Hargeysa ka guuraysa una wareegaysa dhankaas iyo Jabbuuti. Waa uun isla markii ugu horreysey ee Boon Xirsi ogaadey hibadiisa halabuurka tixeed.

Boon Xirsi Caddib inuu shaqada Hudheelka aad yar ka tago una wareego shaqadan fanka ee uu ku dambeeyey si yar kuma aanay iman, ee markii ugu horreysey waxu ereyo ammaan ah u tiriyey Kacaankii Oktoobar oo beryahaas carcartiisa qabey, guud ahaan qofkasta oo Soomaaliyeedna u rixinayey. Bal aynnu in kooban kasoo qaadano ereyo maanseed oo Boon Xirsi u noqday shaqo qoris. Waxu yidhi:

“Marku taliye fiicani

Towrinimo kacaaniyo

Maskax toosan kugu wado

Tabaabushaha hoggaankiyo

Halku tuhiyo awrkiyo

Tusmadaad ka garataa,

Haddaan taasi noo dhalan

Abaartii la tabar gabay

Kamaanaan tisqaadeen!

Haddaba maansada aan ugu wanqalay “Ina Baar Tima-casuusli” ayuu Jabbuuti u dirayaa Boon Xirsi isagoo Bisaddiisa faraya! Qofayntu waa heshiis aan qorrayn oo maansayahanka Soomaalida iyo dadkiisa dhexyaalla oo laysla ogol yahay in waxwalba farriin tixeed lagu la hadli karo! Boon waxu la hadlayaa oo farriintiisa dhexmarsanayaa Bisad Hudheelka la joogi jirtay, waa sidii Guuguulihii Ismaaciil Mire amma Shimbirkii Hadraawi amma Dameerkii Cabdi-Qays amma Fiintii Cabdi Xuseen! Waa afmaldaha oo figta ugu korreysa ka fanta inta magaca Suugaani kulmiyo.

Waxu yidhi:

Bisadyahay rabbaysani

Ee barabara iyo

Baalu ay casuusyiin

Waataan beryaha qaar

Bogga iyo qanjaha iyo

Beerka ku siin jirey

Eed barwaaqo naaxdee

Ruuxa baylka kugu shuba

Budka aan la kori jirey

Waxase Boon ku leeyay

Ma biddaa abaaloo

Waxan aan u baahnahay

Ba`e ma ila qabataa?

Adigaan Bileys iyo

Jaandaaran* ba`an iyo

Birta lagu hordhigahayn

Camal baalal haadeed

Bureeqadii Rasuulkiyo(CSW)

Sidii Boqor usii soco

Bas Xunbuliga* sii raac

Ina Baar Timacasuusli

Boqol waad ku garataa

U beexaami sheekada

Ninkan uu barriinsaday

Uu baniga laabtiyo

Biixiyaha u kicitimay

Jacaylkuna ku badanyahay

Ee Bulida uu dhigay

Waxad tidhaa amma baro

Amma ha Baran

Wuu kuu buseelee!

Adiguna u baanoo

Bisad xeebta joogtoo

Ku barbaartay maadayn?

Biloo lagu su`aalaa

Burmuyeelka dabadeed

Baabiyaagii* noo dhiib!

Balaasmiinig maad arag

Boodhkooda maad gelin

Illayn waad bakhtiyeysaa!

*Jaandaaran – Ciidamada Ammaanka ee Jabbuuti oo Faransiisku sameeyey

*Xunbuli – waa Xaafad Magaalada Jabbuuti ka mid ah. Bas Xumbuliguna mooyi in xilliyadan loo yaqaanney baabuurta Hargeysa ka ambabaxda ee Jabbuuti aadda.

*Baabiyaa – waa erey Faransiis ah oo la micne ah aqoonsi| Sharci.

Mar kale ayuu haddana tixdan dhankaas iyo Jabbuuti u ambabixinayaa Majaajileeyihii Boon Xirsi naxariistiisa Eebbe ha ugu deeqee.

Waxu yidhi:



Labadii tallaababa

Taluun baa ka dhalatee

Ismaan tabin intii hore

kolkii aad tagtuun baa

Laygu tuuray caashaqan

Tahan ila fogaadee

Aan kuu toogo sheegtee

Haddaad tudhi lahaydood

Inuun taakulada guud

Tabantaabin layd gacal

Taasoo laysku leeyahay.

Anna tan aan qabo

Kuwa tebiya caashaqa

Taariikhahaan faray

Murtidaan ku tiiqsaday

Naxwahaan ku taagsaday

Xubnahaaga tiradii

Tahantahan ukala dhigay,

Idhi taasi waa nuur

Tanna laan togaaleed

Waa toban jir ababoo

Tooxda loo ballaarshoo

Dhexdu taako qabad tee

Hana moodin tu iga weyn!

Tooganeey habloo idil

Adaa igu tallaalane

Waxa aniga igu taxan

Igu sii takoorani

Timihii ubaxa lagu dabay

Tunka labada garab iyo

Ka tafaaya dhabarkee

Marka laydhu taabatana

Tog sidii qulqulayee

Teelteelka xaydh-xaydh

Tuuraha samaystee

Taabanaaya boqontee

Taxaabaaya ciidda.

Talow balow

Maxaan toosay awgaa

Toddaabtan iyo kow

Inaan tiraba lagu garan!

Waxan tabay

markay tahay toddobadiyo

Illaa tobanka saac

Xaafaddii aan tagi jirey

Tuurtuurkii sheekada

Ku taxnaa Kalgacalka

Ruuxba tii uu odhan jirey

Markaan taago gacantee

Is idhaa taabo…

Kuu tilmaamayee

Taariikhoo aan kaa go`in

Inaar taa innaga dhaaf

Tuuroo iyada lali!

Haddaad se moodi tuuryadu

Nabar igu tafaayiyo

inuu yahay tu aniga igu maqan

Tiille ma idhaahdeen

Iminkaan u taagnahay

Sidii kii sakaarada Tuurayee la seegay

Ee yidhi ta kale celi ilayn tani ku dhaaftaye!

Tolaw balow tu kaloo ogaysiis:

Tegis male Jabbuutiye

Taar baa ku meersane

kuwa faraha tiriyiyo

hay taagin fiishtoo

Tunka cadowga ha ii qaban

Hayna sii tukhaantukhin

Waxa se hadal ku tuban yahay

Sidii baan u taagnahay

Tubtii Faarax Nuur iyo

Qudhacii tilmaannaa

Tiiradiisa dhaamka ah

Raadkii tababbarkaaga

Kaad ku taabaqaaddee

Soo tebi waraaqaha

Toddobaadba waxa jira

Warku haysa soo taro

Sanduuqayga tiraduna

Waa T.M.Y

Illaa Tu da Hargeysa

Foroom tegis Jacaylkee

Taadana ku soo sheeg!

Tixraac – Suxufiga Xuseen Cabdillaahi Deeqsi baa muuqaal ka reebay Boon Xirsi mar uu Hargeysa ku warsaday.Muuqaalkaas iyo Masraxiyado kale oo Yuutuubka kujira ayuu qoraalkani tixraac ahaan cuskanayaa.



W,Q. Cabdixakiin M. Maxamuud “Marayare”

Email: dheellitire@hotmail.com

