Warka Raadiyo Wardheer

Wararka aan idiin hayno waxaa ka mid ah: Cabdiraxmaan Faroole oo ka mid ah xildhibaannada Aqalka Sare oo ka hadlay abaarta ka jirta qaybo ka mid ah dalka, Madaxweynaha Jubbaland oo ka digay in lacag badni lagu doorto xilka madaxweynaha Soomaaliya iyo Warar kale.

Warka oo dhan hoos ka dhegeyso

