Beesha Caalamka oo uga digtay Dowladda Federaalka Soomaaliya faragelinta Maamul Goboleedyada.

Muqdisho (WDN) Warar xog xoggaal ah oo soo gaadhay WardheerNews, ayaa sheegaya in beesha caalamku ay soo gaadhsiisay Dowladda Federaalka Soomaaliya fariin ku aadan in ay faraha kala baxdo qalalaasaha Maamul Goboleedyada xubinta ka ah Dowladda Federaalka Soomaaliya, isla markaana u guntato sidii ay ula shaqeyn laheyd, loona xalin lahaa wixii isafgaranwaa ah ee jira ama soo foodsaara.

Wararkaasi ayaa sheegay in khadlka teleefanka uu Wasiirka Arimaha Dibadda ee Biriten ( Ingiriiska) Md. Boris Johnson, kula xidhiidhay Raysal Wasaare Xasan Kheyre, uu uga digay Dowladda Federaalka in ay khalkhal iyo burbur geliso ama ku abuurto Maamul Goboleedyada Soomaaliya, balse looga baahan yahay in wada shaqeyn iyo nabadeyn waarta oo ka fog isqabqabsi kula dhaqanto, Islamarkaana si dhexdhexaadnimo ah u xaliso wixii khillaaf ah ee soo dhex gala mas’uuiyiinta maamulladaasi.

Waxa kale oo ay wararkaasi sheegayaan in Safiiro matalaya ilaa 10 wadan, ay la kulmeen Md. Kheyre, iyaga oo u gudbiyay fariin u dhiganta ama la mid ah ta Wasiirka Arimaha Dibadda ee Ingiriisku la wadaagay Raysal Wasaare Kheyre.

Ismaandhaafka Dowladda Federaalka iyo Maamul Goboleedyada xubinta ka ah, ayaa ka dhashay khilaafka Dowladdaha Khaiiljka ka taagan, kaasi oo ay Dowladda Federaalku sheegtay in ay dhexdhexaad ka tahay, halka Maamul Goboleedyadu sheegeen in danahoodu ku jirta in ay la saftaan xulafada Sacuudiga iyo Imaaraadka,

Arimahaasi ayaa keenay in loolan siyaasadeed ka dhex dhasho Maamul Goboleedka Galmidug, kaasi oo horseeday isqabqabsi u dhexeeya Madaweyne Axmed Ducaale Xaaf, iyo M/ xigeen Axmed Xaashi Carabey iyo Gudoomiyaha Golaha Baarlamaanka oo dhinac ah. Xaaf ayaa ku eedeeyay in Dowladda Federaalku ay ka dambeyso khilaafka hadheeyay Galmudug. Dhinac kalena iyada oo ay isa soo tarayaan wararka sheegaya in laga wado Madxtooyada Soomaaliya (Villa Soomaaliya) abaabul ka dhan ah oo xukunka lagaga tuurayo Shariix Xasan, M/weynaha maamulka Koonfur Galbeed.

Iyada oo doorkii Dowladda Federaalku ee majaraha hoggaanku Soomaaliya uu fadhiid noqday (leadership role), ayaa M/weynaha Jubbaland Md. Axmed Maxamed (Madoobe) ku baaqay shir nabaddeed iyo dhexdhexaadin ah, kaasi oo uu u fidiyay dhamaan Maamul Goboleedyada. Shirkaasi oo ay beesha Caalamku soo dhaweysay, ayaa la sheegay in ay ka cadhaysiisay Dowladda Federaalka, oo la sheegayo in ay hadda waddo arimo lagu burburinayo.

Shirkaasi ayaa lagu wadaa in maalinta Sabtida ah ee bishan Oktoober 7-da uu ka qabsoomo magaalada kismaayo.

Dhamaan ummadda Soomaaliyeed iyo Beesha Caalamka, ayaa indhaha ku haysa shirkaasi, oo lagu wado in ay Maamul Goboleedyada kaga arinsadaan wada shaqeynta Dowladda Dhexe sida uu dastuurku ka qabo.

