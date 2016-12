Natiijada Doorashada Dadban iyo Filashada Shacabka Soomaaliya

W.Q. Axmad Cabbaas Axmad (Gacma Gaab) In kasta oo ay jiraan dhaliilo badan oo lagu duro qaabka hirgelinta doorashada dadban ee Baarlammaanka Federaalka ee Soomaaliya ma muuqadaan sababo ay gebi ahaanba ku baaqan karto doorashada 2016. Sida hadda tabaabushuha doorashada baarlammaanku u socoto, saadaashu waxay u muuqataa in doorashada xildhibaannada labada aqal la soo gabagabayndoono inta la gu jiro sannadkan 2016. Tabaabushaha la xariira doorashada Madaxweynaha waxaa la wareegi doona baarlammaanka federaalka ka dib marka xildhibaannada cusub loo dhaariyo xilka. Jadwal laba bilood ah ayaa dastuurku u dejiyey in Madaxweynaha cusubi magacaabo Ra’iisul wasaare, iyo in Ra’iisul Wasaaraha magacaaabani uu liiska xubnaha Golaha Wasiirrada iyo barnaamijka xukuumadda cusub uu horgeeyo Baarlammaanka si loo oo siiyo kalsooni baarlammaan. Marka la soo hooriyo hadalhaynta jadwalka doorashada waxaa la saadaalin karaa in hay’adaha Qaran ee kala ah Baarlammaan, Madaxweyne, iyo Gole Xukuumadeed ay yeelan doonaan jiritaan dhammaystiran, ugu dambayn, bisha saddexdaad ee sannadka soo socda gudaheeda. Inta aan loo gudbin waxa laga fili karo natiijada doorashada dadban, qoraalkani wuxuu isku deyi doonaa in uu soo bandhigo qeexid guud oo la xariirta, hor iyo horran, waxa dawladdu tahay – Waa Maxay Dawladi? Qeexidda guud ee dawladda waxaa ku xigi doona iftiiminta meesha Soomaaliya ka joogto dawladnimada. Is-barbardhigidda qeexidda dawladdda iyo iftiiminta xaaladda Soomaliya waxay fure u tahay in la suureeyo inta ay le’egtahay qabyada jirta iyo waxa innala gudboon si aan higsanno dawladnimo isudhan. Dulucda qoraalkan waa bandhigid la xariirta in Madaxweynaha la dooran doono (Haddii ALLE yiraahdo) laga filayo hal-abuur hoggaamineed oo horseeda Dawlad Qaran oo dhammaystiran. Ugu dambaynti, gunaanadka qoraalkani wuxuu ku saabsnyahay kalinta dadweynaha Soomaaliya oo ay tahay in ay ku baraarugaan lagama maarmaannimada dawladnimo dhammays ah. 1. Qeexidda Dawlad Asalka Dawaladaha dunida ka jira oo dhan waa ka simanyihiin in si dawlad loo noqdo ay laga maarmaan tahay inuu jiro shacab ku nool dhul mucayan ah. Shacab iyo dhul keligood dawlad ma dhalin karaan haddii aaney jirin himilo lagu midaysanyahay. Marka shacab yeesho himilo uu ku midaysanyahay waxaa ka dhasha dhaq-dhaqaaq waddaniya oo ujeeddadiisu tahay inuu dawlad ka dhaliyo meel aaney hore uga jirin iyo inuu sii tabbageliyo dawladnimada marka la soo hooyo hanashadeed. Ayada oo shuruudahaa laa duulayo, “ Dawladi waa Hay’ad uu yeesho shacab isku himilo ah, hay’adaha kale ee jiri karana kaga soocan in dawaladda aan lala wadaagin ka talinta gebi ahaan baaxadda dhulkeeda iyo u talinta dhammaan shacabka ay dawladda u tahay”. Noocyada dawladaha dunida ka jira way kala geddisanyihiin waxayse ka midaysanyihiin reebbanaanta jiritaanka awood kale oo leh abaabul muuqda ama mid naban oo dibadda ka ah xayndaabka sharciyadda dawladda. Sidoo kale. dawladi waa iney leedahay awood ay dalkeeda kaga diffaacdo duullaan kaga yimaada dibadda. Si kale haddii loo yiraahdo, “Dawladdu waa hay’adda keliya oo si xalaal ah u lahaan karta una adeegsan karta awood ciidan” (Max Waber). Caynaanka hey’ad ay u dhanyihiin shuruudaha dawlad lagu noqdo waxay Soomaaliya hanatay taariikhdu markii ay ahayd 1dii Julay 1960ki hase ahaatee dawladdii noocaas ahayd waxay gebi ahaanba jiritaan beeshay bilawgii sannadkii 1991. W.Q. Axmad Cabbaas Axmad (Gacma Gaab) Email: abbassone@yahoo.com Halkan ka akhri qoraalka oo dhan: Natiijada Natiijada Doorashada Dadban iyo Filashada Shacabka Soomaaliya

